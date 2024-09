CICCIANO. COOKING AROUND, AL VIA LA QUARTA EDIZIONE

Al nastro di partenza la quarta edizione di Cooking Around, l’attesissimo evento gastronomico che quest’anno si terrà da giovedì 5 a domenica 8 settembre presso Viale dei Pini a Cicciano (NA). Organizzata dall’associazione culturale Vittoria, la kermesse si preannuncia ancora una volta un’occasione imperdibile per celebrare le eccellenze culinarie locali e promuovere la valorizzazione del territorio rurale ciccianese.

“Il nostro obiettivo è quello di far conoscere e apprezzare le bellezze e le tradizioni del nostro territorio attraverso le sue eccellenze gastronomiche,” ha dichiarato Carmine Giugliano, presidente dell’associazione culturale Vittoria. “Cooking Around non è solo una festa del gusto, ma un’opportunità per promuovere il nostro patrimonio culturale, creando un legame profondo tra cucina e territorio.”

Con la direzione artistica di Giovanni De Filippis, la quattro giorni vedrà la partecipazione di oltre trenta stand gastronomici d’eccellenza, dal cuoppo fritto alla spiga bollita, dagli hot dog alle graffe, fino a bracerie, pizzerie e pasticcerie. Tra i protagonisti di questa edizione, spiccano nomi di rilievo come Errico Porzio, celebre pizzaiolo napoletano, la storica pasticceria Scaturchio, vera e propria istituzione per i dolci partenopei, e Poppella, rinomata per i suoi irresistibili fiocchi di neve.

L’evento promette di essere un’esperienza indimenticabile, dove il gusto si fonde con la musica e l’arte, creando un’atmosfera unica che coinvolgerà tutti i sensi. Gli ospiti potranno immergersi in un viaggio multisensoriale tra sapori, suoni e creatività, in un contesto che celebra la ricchezza della cultura ciccianese.

Oltre al buon cibo, infatti, anche la musica sarà protagonista. Sul palco si esibiranno artisti come Gigi Finizio, Ivan Granatino, Napoli Mashup e Gianni Fiorellino, regalando al pubblico serate indimenticabili all’insegna del divertimento e della convivialità, in cui le note delle canzoni napoletane si mescoleranno ai sapori dei piatti tipici.

Ma “Cooking Around” non sarà solo intrattenimento: il programma prevede anche momenti di scambio e riflessione con podcast e talk dedicati, oltre a contest, premi e pass di ogni genere che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.