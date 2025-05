Napoli prepara misure di sicurezza e traffico in vista di possibili festeggiamenti per lo scudetto

Il Comune di Napoli ha adottato due ordinanze straordinarie per gestire la sicurezza, la viabilità e la salute pubblica in occasione degli eventuali festeggiamenti spontanei legati alla possibile conquista dello scudetto da parte della squadra di calcio cittadina, previsti per domenica 18 maggio e la giornata successiva.

Le disposizioni prevedono il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 10 di domenica alle 12 di lunedì, nel raggio di 300 metri intorno agli ospedali con pronto soccorso, tra cui il Cardarelli, il Santobono, il San Paolo e il Pellegrini, per garantire l’accesso libero ai mezzi di emergenza.

Dalle 20.30 di domenica fino a cessate esigenze nella giornata di lunedì sarà vietato il transito veicolare in un’ampia zona delimitata da via Caracciolo, via Partenope, corso Garibaldi, piazza Cavour, via Foria, piazza Sannazaro, via Mergellina e altre importanti vie cittadine. Sono previste deroghe per mezzi di emergenza, veicoli pubblici, taxi, mezzi autorizzati e altre categorie specifiche.

Inoltre, è stato disposto il divieto di vendita e utilizzo di fuochi d’artificio, petardi e botti dalle 16.45 di domenica fino a cessate esigenze, per ridurre il rischio di incidenti durante i festeggiamenti. Sarà vietata anche la vendita e il consumo di bevande in bottiglie di vetro e lattine, consentendo l’uso esclusivo di bicchieri di plastica o carta.

Per garantire un pronto intervento sanitario, l’Asl Napoli 1 Centro ha allestito diversi punti di primo soccorso mobili in piazza del Plebiscito, piazza Garibaldi, piazza del Gesù e piazza Vittoria, con personale medico e ambulanza.

Queste misure sono state concordate tra Comune, Questura, Prefettura e Asl per assicurare un’organizzazione efficace durante le possibili celebrazioni, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e il decoro della città.