Napoli, agguato mortale a Ponticelli: 25enne ucciso a colpi di pistola in via del Flauto Magico

Un giovane di 25 anni è stato ucciso in un agguato avvenuto nella tarda serata di ieri a Napoli, nel quartiere Ponticelli. La vittima si chiamava Antonio De Cristofaro ed era già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Il fatto è accaduto intorno alle 23.20 in via del Flauto Magico. Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava per strada. Subito dopo l’agguato è stato trasportato in gravi condizioni alla clinica Villa Betania, dove è morto nelle prime ore di questa mattina.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze utili.

La pista principale seguita dagli inquirenti è quella del regolamento di conti, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa. L’omicidio riaccende i riflettori sulla tensione crescente in alcune aree della periferia orientale di Napoli.