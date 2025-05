Incendio all’Ikea di Afragola, clienti e dipendenti evacuati dal punto vendita

Intervento dei vigili del fuoco dopo un principio d’incendio nel bar interno

Afragola – Attimi di paura nel primo pomeriggio all’interno del punto vendita Ikea di Afragola, dove un principio d’incendio ha interessato l’area ristoro del negozio. Secondo quanto trapelato da fonti presenti sul posto, le fiamme sarebbero divampate nel bar interno, costringendo il personale alla rapida evacuazione dei locali.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con un’autobotte e dotati di bombole di ossigeno per fronteggiare il fumo sprigionato. Alcuni video pubblicati sui social mostrano i mezzi di soccorso operativi all’ingresso del centro, mentre clienti e dipendenti si trovavano già all’esterno in attesa di aggiornamenti.

La situazione è stata gestita con prontezza grazie ai protocolli di sicurezza attivati dallo staff del negozio, che ha fatto allontanare in modo ordinato le persone presenti all’interno. Al momento non si registrano feriti o intossicati, ma le verifiche dei vigili del fuoco sono ancora in corso per accertare l’origine dell’incendio e valutare eventuali danni.

L’area del bar è stata isolata per consentire le operazioni di messa in sicurezza, mentre non è ancora chiaro se il negozio potrà riaprire nelle prossime ore o se si renderanno necessarie ulteriori chiusure temporanee. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.