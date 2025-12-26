Maxi incidente sull’A16 a ridosso di Baiano: nove feriti, uno in condizioni serie

Paura nella serata di Santo Stefano sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, dove un maxi incidente stradale si è verificato nel tratto in direzione Napoli, poco prima del casello di Baiano.

Per cause ancora in fase di accertamento, più autovetture sarebbero rimaste coinvolte in una violenta collisione, provocando il ferimento di almeno nove persone.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte diverse unità di emergenza, tra cui il 118 locale dell’Associazione Punto Alfa, che ha prestato le prime cure ai feriti e coordinato il trasferimento negli ospedali.

Gli automobilisti coinvolti sono stati condotti in gran parte presso l’Ospedale Moscati di Avellino con traumi giudicati non gravi. Uno dei feriti, invece, è stato trasferito al nosocomio di Nola in condizioni serie, dove è attualmente sotto osservazione medica.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre sul tratto autostradale si sono registrati rallentamenti e disagi alla circolazione.