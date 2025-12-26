Castiglione del Genovesi (SA), sindaco aggredito sotto casa: Carmine Siano ricoverato in ospedale

Momenti di forte tensione nella serata di oggi a Castiglione del Genovesi, piccolo centro dei Picentini in provincia di Salerno. Il sindaco Carmine Siano è stato vittima di una violenta aggressione avvenuta nei pressi della sua abitazione, in via Provinciale Madonnelle.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 20.30. Il primo cittadino sarebbe stato avvicinato da una persona con il volto coperto che, dopo averlo atteso, lo avrebbe colpito alla testa per poi allontanarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i volontari della Croce Rossa di Giffoni Valle Piana, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento del sindaco presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Siano è stato ricoverato in codice rosso per un trauma cranico: le sue condizioni sono serie ma, secondo quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita. Resta comunque sotto stretto controllo medico.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Cipriano Picentino, con il supporto della Compagnia di Salerno, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare il responsabile.

Al momento, gli inquirenti tendono ad escludere l’ipotesi di una rapina, concentrando l’attenzione su altre possibili piste. Nessuna ipotesi viene comunque esclusa.

La notizia si è diffusa rapidamente in paese, richiamando numerosi cittadini sul posto. La comunità di Castiglione del Genovesi si è stretta attorno al proprio sindaco, manifestando sconcerto e solidarietà per un gesto che ha profondamente scosso l’intero centro.

Le indagini proseguono.