Meteo Irpinia, sabato 27 dicembre: nubi al mattino, schiarite nel corso della giornata

Giornata dal tempo variabile quella di sabato 27 dicembre in Irpinia. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da una nuvolosità irregolare nelle prime ore del giorno, con cieli spesso coperti ma senza fenomeni di rilievo.
Con il passare delle ore, la situazione tenderà a migliorare gradualmente: sono attese ampie schiarite alternate a brevi annuvolamenti, soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio.
Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione, mantenendosi comunque su valori in linea con il periodo invernale. Clima più fresco nelle zone interne e nei fondovalle.
Per quanto riguarda i venti, soffieranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali, con possibili rinforzi localizzati, in particolare sui rilievi.
Nel complesso, una giornata tipicamente invernale, senza precipitazioni significative, adatta alle attività all’aperto con qualche attenzione alle condizioni più fresche.