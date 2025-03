Lauro celebra la “Giornata della Gentilezza ai nuovi nati”

Ieri, presso l’Auditorium San Filippo Neri di Lauro, si è svolta la terza edizione della “Giornata della Gentilezza ai nuovi nati”, un evento dedicato all’accoglienza dei bambini e delle bambine venuti al mondo nel 2024.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha visto la partecipazione dell’Assessore alle Associazioni, Ilaria Aschettino, che, insieme alla consigliera Paola Scafuro, ha accolto con calore le famiglie presenti. Durante la cerimonia, i piccoli hanno ricevuto la “chiave della gentilezza”, simbolo di accoglienza e valori positivi, oltre a un kit prima infanzia, pensato per accompagnare i primi mesi di vita dei nuovi arrivati.

L’evento ha rappresentato un momento di forte condivisione e comunità, ribadendo l’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco tra i cittadini. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutte le famiglie che hanno preso parte alla giornata, con l’augurio che i nuovi nati possano crescere circondati dall’amore dei genitori e dalla vicinanza della comunità locale.

A concludere la mattinata in un’atmosfera di gioia e leggerezza è stato uno spettacolo di burattini a cura dei “Giullari del 2000”, che ha divertito grandi e piccini con la sua magia e allegria.

L’evento si conferma un appuntamento significativo per la comunità di Lauro, sottolineando il valore della gentilezza come fondamento per un futuro di crescita e armonia.