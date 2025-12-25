Quadrelle, gli auguri di Natale del sindaco Simone Rozza alla comunità

Attraverso un messaggio diffuso sui canali ufficiali del Comune di Quadrelle, il sindaco Simone Rozza ha rivolto gli auguri di Natale a tutta la cittadinanza, condividendo parole di riflessione, gratitudine e speranza in occasione delle festività.

Nel post, il primo cittadino ha sottolineato il valore del Natale come momento di condivisione e di riscoperta dei legami che uniscono la comunità quadrellese, invitando i cittadini a fermarsi e a dare spazio alla riflessione e alla gioia dello stare insieme.

Il sindaco ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alla popolazione per l’impegno, la solidarietà e il sostegno dimostrati nel corso dell’anno, ricordando come, grazie alla collaborazione di tutti, sia stato possibile affrontare le difficoltà e raggiungere importanti risultati per il futuro del paese.

Nel messaggio non manca un pensiero rivolto alle persone che vivono situazioni di difficoltà, con l’invito a riscoprire il senso autentico del Natale attraverso gesti di generosità e attenzione verso il prossimo.

Il post si conclude con l'augurio di trascorrere un Natale sereno e un nuovo anno all'insegna della salute, della pace e della prosperità, rinnovando la vicinanza dell'amministrazione comunale all'intera comunità di Quadrelle.