Solofra, albero abbattuto dal vento: chiusa via Panoramica Turci, l’appello del sindaco Moretti

Il maltempo torna a colpire Solofra, dove nel pomeriggio di oggi un albero è crollato improvvisamente lungo via Panoramica Turci, rendendo necessario l’immediato blocco della circolazione. A causare l’incidente sono state le forti raffiche di vento che da ore sferzano la zona, già messa in allerta per condizioni meteo avverse.

La pianta, spezzata alla base, è finita sulla carreggiata, ostruendo completamente il transito veicolare. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operai incaricati dal Comune, impegnati nella rimozione del tronco e nella messa in sicurezza dell’area.

Il sindaco Nicola Moretti, costantemente aggiornato sulla situazione, ha invitato la cittadinanza alla massima prudenza: “Le condizioni meteo sono instabili, raccomando attenzione negli spostamenti e di evitare le zone esposte al rischio di caduta alberi o altri pericoli”.

La riapertura della strada è prevista dopo le opportune verifiche strutturali e la completa bonifica dell’area interessata.