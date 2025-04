Avella, apertura straordinaria della Grotta di San Michele per il Lunedì in Albis

In occasione del Lunedì in Albis, il prossimo 21 aprile (Pasquetta), uno dei luoghi simbolo della spiritualità e della storia di Avella tornerà ad accogliere visitatori e fedeli: la Grotta di San Michele sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Un’opportunità speciale per riscoprire un sito suggestivo e carico di fascino, immerso nel verde del territorio avellano, da sempre meta di pellegrinaggi e passeggiate nei giorni festivi primaverili.

La grotta, dedicata all’Arcangelo Michele, rappresenta un importante punto di riferimento culturale e religioso per tutta la comunità locale. L’apertura straordinaria per Pasquetta vuole essere anche un invito a vivere il territorio in modo autentico, tra natura, tradizione e spiritualità.

L’iniziativa è promossa con l’intento di valorizzare il patrimonio storico-religioso del paese e offrire ai cittadini e ai turisti un’occasione di incontro con le proprie radici.

Si consiglia di raggiungere il sito con abbigliamento comodo e di rispettare le norme di comportamento all’interno dell’area sacra.