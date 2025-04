Gragnano, raffiche di vento causano il distacco di cavi dell’alta tensione: paura tra i residenti

Una giornata di forti raffiche di vento ha causato momenti di tensione e disagi a Gragnano, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno messo a dura prova la sicurezza in più punti della città.

L’episodio più pericoloso si è verificato lungo la strada statale che collega Gragnano ad Agerola, in particolare nella zona del quartiere Sigliano. Qui, a causa delle violente folate di vento, alcuni cavi dell’alta tensione si sono staccati, finendo pericolosamente sulla carreggiata. La scena ha generato panico tra i passanti e gli automobilisti in transito, che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici dell’azienda elettrica e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità per evitare rischi ulteriori. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma resta alta l’attenzione per eventuali altri danni strutturali.

Situazione simile anche in via Pasquale Nastro, dove alcune mattonelle si sono staccate dalla facciata di un edificio storico, crollando al suolo. Anche in questo caso, solo tanta paura ma nessuna conseguenza per le persone.

I residenti chiedono maggiori controlli e interventi di prevenzione, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il maltempo improvviso è sempre più frequente. Intanto, il Comune monitora la situazione in attesa di un miglioramento delle condizioni atmosferiche.