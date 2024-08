AVELLINO. Buoni mobilità per gli spostamenti sostenibili casa-lavoro-casa: torna il progetto “I MOVE GREEN”

Su proposta dell’assessore Illiano, il Comune corrisponderà un incentivo economico a chi va a lavorare a piedi o in bici. La misura, che nei due anni precedenti ha abbassato le soglie di Co2, è pensata anche per contenere il traffico e favorire l’adozione di stili più sani e consapevoli di mobilità attiva.

Avellino, 8 agosto 2024 – Un incentivo economico per favorire gli spostamenti sostenibili casa-lavoro-casa e ridurre le emissioni di Co2. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna il progetto sostenibile “I MOVE GREEN”.

Su proposta dell’Assessore alla Mobilità e dai Trasportidi Palazzo di Città, Marianna Illiano, la giunta Nargi ha approvato gli indirizzi del progetto pensato perincentivare la mobilità sostenibile, contenerel’inquinamento ed il traffico nelle strade cittadine efavorire, al contempo, l’adozione di stili di vita più sani e consapevoli di mobilità attiva.

Il Comune di Avellino, pertanto, corrisponderà un incentivo economico sottoforma di buono mobilità. L’esecutivo ha appena approvato gli indirizzi del bandoper la acquisizione delle domande da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti.

Avranno diritto al beneficio i primi 100 cittadini che, per coprire il percorso casa-lavoro-casa, utilizzino una bicicletta tradizionale, anche con pedalata assistita da motore ausiliario elettrico, o che vadano a piedi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori modalità di spostamento sostenibile in alternativa all’automobile. L’attuazione del progetto dovrà essere comunque compiuta entro il 30 Settembre 2025, salvo proroga.

Potranno presentare domanda di partecipazione ilavoratori maggiorenni, residenti nel Comune di Avellino e aventi la sede lavorativa in Campania, o i residenti campani con sede lavorativa ad Avellino. Il buono mobilità verrà ripartito in maniera proporzionale ai chilometri effettivamente percorsi con i mezzi autorizzati, nella misura di 0,20 euro a chilometro, conun massimale di incentivo di 50 euro al mese. Per ottenere l’incentivo, sarà necessario aver raggiunto un minimo di 5 giornate di spostamento sostenibile al mese. Non saranno conteggiati i tratti effettuati con altri mezzi.

L’ente di Palazzo di Città ripropone il progetto anche alla luce dei risultati raggiunti negli anni scorsi. La prima edizione di “Bike to work” si è conclusa ad ottobre del 2022 con 13.024 chilometri complessivamente concorsi dagli iscritti, con un risparmio di CO2, paria a 1.562,95 chilogrammi; la seconda edizione denominata “I MOVE GREEN”, si è conclusa il 30 novembre del 2023 con 16.402,94 chilometri percorsi ed un risparmio di CO2 pari a 2.296,15 chilogrammi.