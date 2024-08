Artisti di strada, musica popolare, concerti ed enogastronomia: in Irpinia la sesta edizione di “Parolise in Borgo”

PAROLISE (AVELLINO) – Artisti di strada, musica popolare, concerti, stand enogastronomici: sabato 17 e domenica 18 agosto sesta edizione di “Parolise in Borgo”, evento organizzato dalla Pro loco di Parolise in collaborazione con il Comune di Parolise e Omast Eventi.

Durante le due giornate, il caratteristico borgo sarà animato da momenti di divertimento e intrattenimentoper tutte le età.

Sabato 17 agosto concerto di Orizzonti Popolari, gruppo musicale culturale per la salvaguardia delle tradizioni. A questo si affiancheranno le esibizioni degli artisti di stradae dell’associazione Amici della Rosamarina ‘Michelina Venezia’ di San Michele di Serino, che arricchiranno ulteriormente la serata con le loro performance uniche e coinvolgenti.

Domenica 18 agosto, invece, il palco ospiterà i Lumanera, un progetto musicale innovativo che riunisce musicisti irpini. Nei loro quindici anni di attività, i Lumanera hanno saputo mescolare le radici folk locali con sonorità internazionali, creando un’esperienza musicale affascinante e originale. Anche in questa serata, gli artisti di strada e l’associazione Amici della Rosamarina ‘Michelina Venezia’ di San Michele di Serino contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più festosa.

Entrambe le serate vedranno la presenza di stand enogastronomici, dove sarà possibile degustare specialità culinarie locali, prodotti tipici e prelibatezze preparate con ingredienti del territorio: tra le proposte gastronomiche arrosti, caciocavallo impiccato, montanara, polpette fritte, arrosticini, “fiangria” e tanto altro.

“Parolise in Borgo” non è solo un evento, ma un’occasione per riscoprire e celebrare le tradizioni culturali e musicali della nostra terra, immersi in un’atmosfera di festa e convivialità.