Guardia Sanframondi (Bn): Ultimi due giorni per Vinalia che registra un nuovo primato di presenze

Domani penultimo appuntamento con Vinalia, l’evento enogastronomico presentato nel “cuore antico” di Guardia Sanframondi, nel Sannio beneventano, che si avvia al gran finale con l’ennesimo record di presenze.

La rassegna, infatti, ancora una volta, è stata confortata da migliaia di enoappassionati, cultori e curiosi, pronti a non perdersi nulla del “Percorso del Gusto”, vetrina straordinaria e irrinunciabile per assaggiare non solo vini, ma anche salumi, formaggi, taralli, dolci, gelati e tanti cibi di strada.

“Cambiamenti, conversioni, innesti”, “Lentius, profondius, suavius” (più lenti, più profondi, più dolci), è il tema di questa tornata 2024, promossa come sempre dal Circolo Viticoltori Associati e organizzata dal Comitato Vinalia.

Sulla manifestazione abbiamo raccolto il parere di Domizio Pigna, Presidente de La Guardiense, sponsor dalla prima edizione di Vinalia.

“La rassegna ha trovato nel nostro sodalizio – ha spiegato Pigna – da sempre una stretta collaborazione. Il nostro è stato un sostegno convinto poiché abbiamo individuato subito le potenzialità utili a far crescere il territorio e così le tante aziende presenti.

“Un plauso va espresso a quanti fanno di Vinalia – ha aggiunto – un momento di grande aggregazione che si inserisce in una pianificazione in grado di dare nuova linfa alle aree interne e che, a mio avviso, merita la partecipazione, il coinvolgimento e il sostegno delle cantine del territorio per poter unire le potenzialità e far crescere la nostra economia e favorire un futuro più roseo viste le grandi sfide che ci attendono”.

Vinalia Kids, l’appuntamento dedicato ai bambini, aprirà il cartellone collaterale di domani. Due, questa volta, gli incontri: il primo dalle ore 10 alle 12 e, il secondo, dalle ore 17 alle 19, con un piccolo laboratorio di movimento e lavoro con creta, a cura di Maria Francesca Ocone e Daniele Balzano.

Alle ore 18,30, invece, nella chiesa dell’Ave Gratia Plena, si terrà la presentazione del libro “Il giullare di Amblar – Piccoli esercizi di troponomastica trentino-sannita” di Giuseppe Colangelo, per un incontro promosso con la Pro Loco di Guardia Sanframondi e condotto dal suo Presidente Amedeo Foschini.

Per lo show cooking, inoltre, domani spazio all’Ama Experience Restaurant di Benevento, con la sua idea di gastronomia nuova e d’eccellenza legata al territorio sannita. La sfida del suo chef Assunto Piramide è sì di racchiudere in piatti dai sapori unici la Campania, il Sannio e Benevento, ma anche quella di offrire un’esperienza gourmet, molto curata, a tratti ricercata, sia nella sostanza e filosofia del menù, sia nel profilo di servizio.

Questo il menù. Aperitivo di benvenuto; Antipasto – Maialino d’Estate – Fiori di zucca e maialino del Sannio; Primo – Il nostro orto – Tubetti talli e patate, cacio e tartufo nero; Secondo – Rosso e manzo – Quinto quarto di manzo al Barbera del Sannio, bietola, pane e cipolla caramellata; Dessert – Omaggio alla mela annurca – Mela annurca, spuma allo Strega crumble al cioccolato fondente. Si prenota al 327 2297948.

Ultimi giorni anche per non perdere la visita al Borgo degli Artisti con VinArte, con esposizioni degli Altari dell’Arte, il Genius Loci e le sezioni fotografiche, senza dimenticare l’Atelier Pietre vive – Progetto indipendente semi di luna di Carmine Carlo Maffei.

Gli amanti dei percorsi in vigna possono prenotare al 392 964 5614, per una visita all’azienda Colle di Siduri con partenza alle ore 18.

RFC è la band in concerto in Piazza Mercato. Si tratta di un gruppo attivo dal 1999, formato dagli storici elementi: Maurizio Affuso (voce e chitarra) e Antonio Daniele (batteria) ai quali si sono aggiunti Luigi Pastore (basso) e Michele Fortunato (trombone). Vantano 25 anni di carriera con esibizioni in Italia e all’estero e si caratterizzano per una forte carica energetica e emotiva. A seguire, DJ SET Ojnì; mentre, in Piazza Fabio Golino, toccherà al Lello Petrarca Trio, composto da Lello Petrarca, Aldo Fucile e Enzo Faraldo.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito internet www.vinalia.it oppure il profilo facebook Vinalia.