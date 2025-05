Avellino rifiorisce: piante e profumi in piazza Kennedy e piazza Garibaldi per celebrare la Primavera(Foto)

Avellino. Dopo giorni di maltempo la città di Avellino torna finalmente a mostrarsi in tutto il suo splendore grazie a una coloratissima e profumata iniziativa dedicata alla primavera.

Fino a domenica prossima piazza Kennedy e piazza Garibaldi saranno animate da un’esplosione di colori e profumi con piante, essenze arboree e fragranze di ogni tipo che riempiranno l’aria, regalando ai cittadini un weekend all’insegna della natura e della rinascita stagionale.

L’evento, organizzato in collaborazione con Federfiori, vuole essere un’occasione per riscoprire il legame con l’ambiente e valorizzare gli spazi pubblici trasformandoli in veri e propri giardini urbani aperti a tutti.

«Dopo il cattivo tempo degli ultimi giorni Avellino è finalmente in fiore» ha dichiarato la sindaca Laura Nargi dal proprio profilo Facebook. «Un invito a godersi la primavera, a passeggiare e respirare la bellezza della natura che ci circonda, in una festa di colori e profumi che abbraccia tutta la città.»

Un appuntamento imperdibile per famiglie, appassionati di giardinaggio e semplici curiosi che potranno passeggiare tra le piante e scoprire tante specie diverse accompagnati dal sorriso e dalla voglia di rinascita tipica della stagione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di eventi pensati dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro storico e creare momenti di aggregazione culturale e sociale.