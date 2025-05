AVELLINO. Finalmente il Percorso Sensoriale di Piazza Libertà libero anche dai tavolini dei Bar

Grazie ad una richiesta intervento questa mattina, dal M.I.D., al Comando di Polizia Municipale di Avellino, nella persona del Vice Comandante Domenico Sullo prontamente intervenuto sul posto, è stato finalmente sgomberato dai tavolini dei Bar il Percorso Sensoriale in Piazza Libertà.

Gli esercenti coinvolti hanno immediatamente raccolto e recepito le indicazioni fornite dalla Polizia Municipale liberando l’area interessata.

Si rende necessario ricordare che i percorsi sensoriali sono itinerari pensati per convogliare tutti questi stimoli in un unico percorso, studiato per stimolare i nostri sensi e farci vivere un’esperienza autentica di risveglio sensoriale. Ad udito, vista e olfatto si aggiunge anche il tatto. I percorsi sensoriali includono infatti sentieri in cui camminare a piedi scalzi, per ritrovare il contatto con la terra e insieme recuperare quello con il corpo. La pianta del piede stimolata dalle cortecce, dai sassolini e dall’erba bagnata fa sentire molto più vicini alla terra e più rilassati ed equilibrati.

Sulla questione, la quale stamattina sembra essere stata risolta, da parte del M.I.D. continuerà il monitoraggio affinchè da una raggiunta normalità non si verifichino più problematiche del genere e che tutti i cittadini possano godere del diritto alla mobilità e l’inclusione, da parte del Comune riguardo anche l’accessibilità proprio agli esercizi commerciali, soprattutto di prima necessità, si attende la riconvocazione da parte del Sindaco Laura Nargi del tavolo avviato lo scorso mese di Gennaio sulle Barriere nel quale si è reso possibile rendere accessibili i marciapiedi intorno il Palazzo di Giustizia, Esposito si rende ancora una volta pronto sin da ora a trattare la questione a stretto contatto con il Sindaco Nargi e l’Assessore al ramo Alberto Bilotta.