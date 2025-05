A Parma per sostenere il Napoli: l’appello delle curve a tutti i tifosi azzurri

In vista della delicata partita Parma-Napoli, le due curve partenopee lanciano un messaggio chiaro e deciso a tutti i sostenitori che seguiranno la squadra in trasferta. La partita, fondamentale per il cammino degli azzurri, diventa un momento simbolico per riaffermare non solo la passione per la maglia, ma anche la responsabilità di rappresentare degnamente la città di Napoli e la sua storia.

Le curve ribadiscono l’importanza di mantenere una condotta corretta e rispettosa, soprattutto in un contesto fuori casa, dove la presenza degli avversari e degli occhi indiscreti del pubblico e dei media è maggiore. “Difendi la città!”, è l’invito che campeggia nel messaggio ufficiale, un monito a non lasciare spazio a comportamenti che possano macchiare l’immagine del popolo napoletano e della tifoseria ultras.

Il testo, diffuso a voce unica dalle due curve, sottolinea la necessità di sostenere la squadra con entusiasmo, calore e passione, senza mai cadere in provocazioni o disordini. È un appello a tutti i tifosi presenti in Emilia a essere protagonisti di un tifo “consono”, improntato al rispetto del vivere civile e alla coesione della tifoseria, contro ogni tentativo di sovvertire l’ordine con azioni irrispettose.

Viene inoltre rimarcato un punto importante: non sarà tollerata la presenza o l’interferenza di chiunque cerchi di infiltrarsi senza titolo, oltre le file dei veri tifosi, per alimentare tensioni inutili. L’obiettivo è di creare un clima di festa e sostegno fino all’ultimo minuto di gioco, con una curva che si faccia sentire e vedere in tutta la sua intensità.

L’appello si chiude con un incoraggiamento collettivo: “Avanti Napoli… la squadra e la città!” è il grido che unisce curva “A” e curva “B” in un unico abbraccio ideale a tutti i tifosi azzurri, per trasformare Parma in una vera e propria casa lontano da casa.

In un momento così importante della stagione, la tifoseria napoletana dimostra ancora una volta di voler essere esempio di correttezza e passione, in nome dell’amore per la maglia e per la città che rappresentano.