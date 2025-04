Avellino, il quartiere si fa bello: sabato 5 aprile piantumazione di due nuovi alberi in via Marotta

Avellino, 3 aprile 2025 – Sabato 5 aprile alle ore 10 si terrà la piantumazione di due nuovi alberi in via Marotta, nell’ambito della campagna nazionale di Legambiente Non ti scordar di me, dedicata alla rigenerazione degli spazi urbani nei pressi dei quartieri scolastici.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere l’area più verde, bella e accogliente, coinvolgendo la popolazione del quartiere, con particolare attenzione ai bambini e alle bambine dell’asilo A Casa di Lilly, che ogni giorno vivono questo spazio.

L’evento è promosso da Legambiente Avellino – Alveare, Arci Avellino, A Casa di Lilly, Arci Servizio Civile Avellino, Pro Loco Avellino e la Cooperativa Sociale Onlus Intra.

L’iniziativa vuole sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del verde urbano e della cura degli spazi pubblici, contribuendo concretamente alla riqualificazione della zona.

Per l’occasione, via Marotta sarà chiusa al traffico veicolare. Inoltre, è stata richiesta l’installazione di un cestino e di una dog toilette per mantenere l’area più pulita e fruibile da tutti.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza!