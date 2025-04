CASSANO IRPINO: LA CENTRALE IDRICA DEL FUTURO TRA RILANCIO E SOSTENIBILITÀ(FOTO)

Un momento cruciale per l’approvvigionamento idrico delle province di Avellino e Benevento: ieri si è svolta la visita al cantiere della centrale idrica di Cassano Irpino, dove è stato messo in evidenza l’impegno delle istituzioni per modernizzare e rendere più efficiente la rete idrica della Campania.

Presenti al sopralluogo, i principali attori del progetto: il vicegovernatore Fulvio Bonavitacola, il consigliere regionale Enzo Alaia, il presidente di Alto Calore Antonio Lenzi, e molti altri esponenti delle istituzioni locali. Un incontro fondamentale per fare il punto sui lavori in corso e sulla loro importanza per il territorio.

Bonavitacola: “Il fallimento di Alto Calore è stato evitato”

Il vicegovernatore Bonavitacola ha ribadito con forza l’importanza dell’opera: “Abbiamo evitato il fallimento di Alto Calore e ora siamo concentrati sul rilancio delle infrastrutture idriche. Questo è un passo fondamentale per il futuro del nostro territorio, per garantire a tutti i cittadini un servizio efficiente e sicuro.”

Alaia: “Serve una visione a lungo termine”

Anche il consigliere Alaia ha messo l’accento sulla necessità di pensare in grande: “L’efficienza dell’acqua non può essere trattata come un’emergenza, ma come una sfida strutturale. Dobbiamo avere visione e lungimiranza per progettare una rete che possa rispondere alle esigenze future.”

Lenzi: “Investimenti strategici per la modernizzazione”

Il presidente di Alto Calore, Antonio Lenzi, ha spiegato gli interventi in corso: “Stiamo facendo significativi investimenti per migliorare la rete idrica e ridurre le dispersioni. Cassano Irpino è solo l’inizio di una serie di opere che renderanno il nostro sistema più resiliente e tecnologicamente avanzato.”

La sinergia tra i distretti idrici

Un altro punto saliente dell’incontro è stato il coinvolgimento attivo dei vari distretti idrici. Beniamino Palmieri, presidente del Distretto Idrico Irpino, ha dichiarato: “Solo con una stretta collaborazione tra i distretti potremo affrontare le sfide legate alla gestione dell’acqua e assicurarne una distribuzione più equa ed efficiente.”

Un’opera che segna il futuro della Campania

Con il supporto delle amministrazioni locali, rappresentate dai sindaci Salvatore Vecchia di Cassano Irpino, Francesco Addeo di Marzano di Nola e Mario Vanni di Altavilla Irpina, l’incontro ha ribadito l’importanza di progetti condivisi per garantire che l’acqua diventi una risorsa sicura per il futuro.

Il futuro dell’acqua è nelle mani di tutti

Il cantiere della centrale di Cassano Irpino è una delle opere più significative per la Campania e segna un passo importante verso un sistema idrico più efficiente e sostenibile. Ora la parola d’ordine è innovazione, con l’obiettivo di un’acqua sempre più pulita e disponibile per tutti.