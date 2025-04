L’IPSEOA “Tor Carbone” protagonista a Palazzo Chigi con il professor Stefano Santorelli della pizzeria I Fanucci di Mugnano del Cardinale

Un’esperienza di prestigio e grande valore formativo per gli studenti dell’IPSEOA “Tor Carbone – A. Narducci”, che il 2 aprile 2025 hanno preso parte al Premio “Maestri dell’Arte della Cucina Italiana” presso Palazzo Chigi. L’evento, dedicato all’eccellenza gastronomica italiana, ha celebrato otto figure di spicco del settore alla presenza di importanti autorità istituzionali tra cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida

Accompagnati dalla Dirigente Scolastica Cristina Tonelli e dai professori Alfonso Esposito e Stefano Santorelli della pizzeria I Fanucci, gli studenti delle classi 3A, 4C e 4D hanno avuto un ruolo centrale nell’organizzazione dell’evento curando il servizio di accoglienza hostess e steward per le premiazioni. La classe 4E invece si è distinta nella preparazione e nella gestione del servizio enogastronomico per il lunch dimostrando professionalità e competenze tecniche di alto livello

I prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati a otto grandi maestri della gastronomia italiana

Piercristiano Brazzale maestro dell’arte casearia italiana

Massimo Bottura maestro dell’arte della cucina italiana

Riccardo Cotarella maestro dell’arte vitivinicola italiana

Maria Francesca Di Martino maestro dell’arte olivicola italiana

Carlotta Fabbri maestro dell’arte della gelateria italiana

Iginio Massari maestro dell’arte della pasticceria italiana

Franco Pepe maestro dell’arte della pizza italiana

Carlo Petrini maestro dell’arte della gastronomia italiana

La cerimonia si è svolta nel cortile interno di Palazzo Chigi dove i premiati hanno ricevuto una medaglia di bronzo una spilla e un fregio realizzato dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato direttamente dalle mani del Presidente Meloni e del Ministro Lollobrigida

Un evento di grande rilievo che ha celebrato le eccellenze del Made in Italy e offerto agli studenti un’opportunità unica di apprendere dai più grandi maestri del settore Un’esperienza che ha rafforzato il legame tra formazione e alta gastronomia trasmettendo ai giovani i valori della tradizione della qualità e dell’innovazione.