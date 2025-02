Alexandra Tirelli, 4 anni: Una piccola grande stella della ginnastica artistica di Nola

Il talento può manifestarsi in molte forme e a qualunque età, ma quando una bambina di soli 4 anni riesce a primeggiare in uno sport complesso come la ginnastica artistica, è impossibile non restare incantati. Alexandra Tirelli, di Nola ha conquistato il gradino più alto del podio al Campionato Regionale CSI 2025, confermando ancora una volta il suo incredibile talento precoce.

Il palazzetto che ha ospitato la competizione si è riempito di applausi per questa giovane promessa, capace di eseguire esercizi con una grazia e una precisione che molti ginnasti più grandi potrebbero invidiare. Alexandra ha trionfato nella sua categoria con un punteggio che ha lasciato il segno, impressionando giudici e pubblico.

Dietro il suo successo c’è un mix di talento naturale e un team di supporto eccezionale. La piccola campionessa si allena presso il Luysfitnesscenter di Caivano, sotto la guida della direttrice tecnica Luisa Di Micco, che ha saputo valorizzare le straordinarie doti di Alexandra. Questo ambiente professionale ha dato ad Alexandra la possibilità di crescere tecnicamente e psicologicamente, rendendola una vera atleta nonostante la giovanissima età.

Non è la prima volta che la piccola ginnasta fa parlare di sé: nel 2024, quando aveva appena 3 anni, Alexandra aveva già stupito tutti conquistando il titolo di campionessa nazionale. Una vittoria che sembrava incredibile, eppure era solo il preludio a una carriera che, anche se ancora agli inizi, appare già destinata a grandi traguardi.

La vittoria al campionato regionale non rappresenta solo un trofeo, ma anche il primo passo verso il Campionato Nazionale CSI 2025, che si terrà a Lignano Sabbiadoro il prossimo giugno. Alexandra punta a brillare ancora una volta su quel prestigioso palcoscenico, portando con sé il nome di Mugnano del Cardinale e dimostrando che il lavoro, la passione e il talento possono davvero fare la differenza.

Alexandra Tirelli è molto più di una giovane promessa della ginnastica artistica: è l’esempio vivente di come i sogni, anche i più grandi, possano iniziare a realizzarsi da piccoli. Il Nolano può già vantarsi di avere una campionessa in erba che promette di lasciare un segno indelebile nella storia della ginnastica italiana.