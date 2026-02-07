Avellino, aggredito con un’ascia in centro: denunciati aggressore e vittima

AVELLINO – Sono stati entrambi denunciati gli uomini coinvolti nell’episodio avvenuto nella notte del 21 marzo nel centro di Avellino. Al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, all’autore dell’aggressione sono state contestate lesioni aggravate, mentre la vittima, un 46enne con precedenti penali, è stata denunciata per favoreggiamento.

L’allarme era scattato in via Fratelli, dove al numero di emergenza 112 era stata segnalata una rissa che avrebbe coinvolto una decina di persone. All’arrivo delle Volanti della Questura, però, sul posto non era presente nessuno.

Poco dopo, il 46enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” con un profondo taglio al polso. I sanitari gli hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni, ma l’uomo ha rifiutato il ricovero.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto: l’aggressione sarebbe avvenuta con l’uso di un’ascia e a colpire sarebbe stato un uomo di 51 anni. Nei suoi confronti è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, firmato dal sostituto procuratore Luigi Iglio.

La vittima, invece, è finita nei guai per aver fornito una versione ritenuta non veritiera dagli investigatori: inizialmente avrebbe dichiarato di essersi ferita da sola, rifiutandosi di indicare il responsabile. Per questo è scattata la denuncia per favoreggiamento. Entrambi rischiano ora il rinvio a giudizio.