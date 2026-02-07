Scritte offensive a Salerno, Fratelli d’Italia: “Attacco vile alla memoria di Carlo Falvella”

Le scritte comparse sul muro della Camera di Commercio di Salerno, a pochi passi dalla sede provinciale di Fratelli d’Italia, hanno provocato una dura presa di posizione politica. A intervenire è il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di FdI, che definisce l’episodio “grave e inaccettabile”.

Secondo Vietri, i messaggi apparsi offendono la memoria di Carlo Falvella, vicepresidente del FUAN, ucciso il 7 luglio 1972 in un agguato di matrice anarchica. “Evocare la morte di una vittima della violenza politica non ha nulla a che vedere con il confronto democratico – afferma – ma rappresenta una forma di intimidazione e di inciviltà che va condannata senza ambiguità”.

La deputata esprime fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché vengano individuati al più presto i responsabili del gesto e ribadisce l’importanza del rispetto della memoria storica e delle istituzioni. “Devono essere elementi di unione e non di divisione per la comunità”, conclude Vietri.