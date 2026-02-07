BAIANO. Cultura della legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti

Nell’ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e alla cittadinanza, finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

Nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 100 studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXII G. Parini. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado, con energia ed entusiasmo, dopo aver visto l’organizzazione dell’Arma e le principali attività istituzionali, hanno ascoltato con attenzione le indicazioni ricevute sul bullismo e cyberbullismo. Nell’occasione sono stati premiati i ragazzi vincitori di concorsi sul tema, organizzati dall’Istituto Scolastico e dal Comune.

L’incontro si è concluso con saluti affettuosi, strette di mano e qualche timido abbraccio ma con la consapevolezza, per tutti gli studenti, di avere dei punti di riferimento ai quali rivolgersi per risolvere ogni problema.