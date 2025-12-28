Unicusano Avellino Basket si ferma nel derby: al DelMauro passa Scafati 72-80

AVELLINO – Atmosfera da grande occasione al PalaDelMauro, dove il derby tra Unicusano Avellino Basket e Givova Scafati ha regalato intensità, agonismo e pubblico delle grandi serate. A spuntarla, però, è stata la formazione ospite, che si è imposta con il punteggio di 72-80, sfruttando al meglio le difficoltà fisiche e mentali dei biancoverdi.

Avellino è scesa in campo con alcuni elementi non al meglio della condizione, provando comunque a restare agganciata alla partita con orgoglio e determinazione. Scafati, più lucida e continua, ha invece mostrato maggiore solidità soprattutto nella metà campo difensiva, rivelandosi cinica nei momenti chiave del match.

Avvio complicato, poi equilibrio

L’inizio è nel segno degli ospiti: Mollura apre le danze dalla lunga distanza e Scafati prende subito fiducia, arrivando rapidamente sul +10. Avellino fatica a trovare ritmo, ma riesce a limitare i danni e a chiudere il primo quarto sotto di sei lunghezze (10-18).

Nel secondo periodo i biancoverdi reagiscono. Trascinata da Jurkatamm e da un buon impatto di Lewis, Avellino trova anche il sorpasso sul 22-21, dando l’impressione di poter girare l’inerzia del match. Scafati, però, non si scompone e riesce a rientrare negli spogliatoi con un minimo vantaggio (31-32).

Scafati prende il controllo

Dopo l’intervallo lungo, gli ospiti alzano ulteriormente il livello. Allen piazza otto punti consecutivi e Scafati prova la fuga. Avellino resta in partita con cuore e tiri liberi, ma ogni tentativo di rientro viene respinto dalle triple di Caroti e dalla solidità difensiva gialloblù. Il terzo periodo si chiude sul 51-57.

Nell’ultimo quarto Scafati gestisce con maturità, toccando anche il +11 e controllando il finale grazie alle giocate di Walker, Allen e Caroti, protagonisti assoluti della serata. Avellino non molla, ma non ha l’energia necessaria per riaprire la partita, che si chiude sul 72-80.

Le parole di Di Carlo

Amaro ma lucido il commento di coach Di Carlo nel post gara:

«La partita è andata come me l’aspettavo. Con tutti questi infortuni e acciacchi la trappola era dietro l’angolo. Abbiamo faticato a prendere ritmo e a livello mentale non siamo stati abbastanza forti. Detto questo, va riconosciuto il merito a Scafati, che ha disputato un’ottima gara. Siamo dispiaciuti, ma ci sono anche aspetti positivi e margini importanti di miglioramento».

Tabellino

Parziali: 10-18; 21-14; 20-25; 21-23

Unicusano Avellino Basket: Lewis 20, Chandler 11, Mussini 10, Jurkatamm 9, Cicchetti 7, Grande 7, Dell’Agnello 6, Zerini 2.

Givova Scafati: Walker 20, Caroti 19, Allen 15, Mollura 9, Mascolo 8, Italiano 6.

Per Avellino una battuta d’arresto pesante, ma che arriva in un momento complicato della stagione. Il derby ha confermato il valore del gruppo, chiamato ora a reagire e a ritrovare energie e continuità nelle prossime sfide.