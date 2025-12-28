Premiati i giovani studenti speronesi eccellenti dell’anno 2025

Sperone (AV) – Emozione, orgoglio e tanti applausi hanno accompagnato la cerimonia di premiazione dedicata ai giovani studenti speronesi che, nell’anno scolastico 2024/2025, hanno conseguito il massimo dei voti distinguendosi per impegno, costanza e risultati eccellenti.

L’evento si è svolto presso la Palestra delle scuole elementari di via Sant’Elia, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, dei e delle famiglie, in un clima di grande partecipazione e condivisione.

Un riconoscimento al merito

I ragazzi premiati hanno ottenuto il massimo dei voti al termine dei rispettivi cicli di studio, rappresentando un esempio positivo per tutta la comunità. A ciascuno di loro è stato consegnato un attestato di merito e un riconoscimento simbolico, come segno di apprezzamento per l’impegno profuso negli anni.

«Questi studenti sono l’orgoglio di Sperone – ha dichiarato il Sindaco –. Il loro successo dimostra che con passione, sacrificio e sostegno delle famiglie si possono raggiungere traguardi importanti.»

Un esempio per i più giovani

Durante la cerimonia è stato sottolineato il valore della scuola come luogo di crescita umana e culturale, ringraziando anche gli insegnanti per il lavoro quotidiano svolto con dedizione.

L’Amministrazione ha inoltre annunciato l’intenzione di rendere questo appuntamento un evento annuale, affinché il merito continui ad essere riconosciuto e celebrato pubblicamente.

Un momento di condivisione

La cerimonia si è conclusa con un rinfresco offerto a tutti i premiati, ai familiari e al pubblico presente, occasione per scambiarsi auguri, complimenti e vivere un momento conviviale all’insegna della comunità.

Il futuro di Sperone passa dai giovani

La comunità speronese guarda con fiducia a questi ragazzi, veri ambasciatori di un futuro fatto di competenza, responsabilità e valori.

A tutti loro vanno i più sinceri complimenti e l’augurio di continuare a inseguire i propri sogni.