Meteo Irpinia, lunedì tra sole e improvvisi rovesci: temperature in lieve aumento

AVELLINO – Sarà un lunedì 18 maggio 2026 dal clima variabile sull’Irpinia, con una mattinata inizialmente caratterizzata da condizioni di tempo per lo più soleggiato, soprattutto nelle aree della media valle e nei principali centri della provincia.

Con il passare delle ore, però, il quadro meteorologico tenderà a cambiare. Tra la tarda mattinata ed il tardo pomeriggio è infatti prevista la formazione di nubi a carattere cumuliforme, tipiche della stagione primaverile, che potranno dar vita a isolati e brevi rovesci di pioggia, soprattutto nelle zone montane e interne del territorio irpino.

Si tratterà comunque di fenomeni localizzati e di breve durata, alternati anche a schiarite.

Le temperature saranno in lieve aumento, con valori più miti rispetto agli ultimi giorni, mentre i venti si manterranno deboli o localmente moderati, prevalentemente a regime di brezza.

Una giornata quindi all’insegna della variabilità primaverile, con sole, nuvole e qualche possibile acquazzone pomeridiano.