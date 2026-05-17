                                                                                                                                                                                                                    Castellammare, successo per il TMC.1: il dottor Michele Capasso punta sui giovani cardiologi

CASTELLAMMARE DI STABIA – Si è conclusa ieri, sabato 16 maggio, con una grande partecipazione la due giorni del “TMC.1 – Top Meeting Cardiology”, il congresso dedicato alla cardiologia che ha richiamato a Castellammare di Stabia specialisti, ricercatori e professionisti provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che si è chiuso con un importante successo di pubblico e di confronto scientifico.

L’evento, diretto dai dottori Michele Capasso, Fabio Minicucci e Antonio Granatelli, ha rappresentato un importante momento di confronto sulle nuove tecnologie e sulle terapie più innovative nel campo cardiologico.

Nel corso delle due giornate ampio spazio è stato dedicato soprattutto ai giovani cardiologi e alla formazione delle nuove generazioni di specialisti.

“Lo scopo dell’evento è mettere insieme non solo i grandi nomi della cardiologia nazionale, ma anche valorizzare i giovani talenti”, ha spiegato il dottor Michele Capasso.

All’interno del congresso si è svolta anche la seconda edizione del Premio Marco Mirra, dedicato al giovane emodinamista scomparso prematuramente.

“Non è soltanto un premio alla memoria – ha aggiunto Capasso – ma un’occasione per dare visibilità ai giovani cardiologi provenienti da tutta Italia”.

Soddisfazione anche nelle parole del dottor Fabio Minicucci, direttore della UOC Cardiologia dell’Asl Napoli 3 Sud, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra la cardiologia dell’ospedale San Leonardo di Castellammare e l’Asl Salerno.

Nel corso del meeting si sono alternati dibattiti, sessioni scientifiche e collegamenti con specialisti italiani e stranieri, in un confronto che ha messo al centro innovazione, ricerca e formazione.