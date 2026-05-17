Mugnano del Cardinale, nel 1985 gli alunni delle quinte elementari ricevuti al Quirinale dal Presidente Sandro Pertini

di Francesco Piccolo

MUGNANO DEL CARDINALE – Un ricordo rimasto impresso nella memoria di un intero paese. Una storia che, a distanza di quarant’anni dal terremoto dell’Irpinia del 1980, continua ancora oggi ad emozionare chi l’ha vissuta.

Era il 1985 quando gli alunni delle classi quinte elementari di Mugnano del Cardinale vennero invitati a Roma dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini dopo un tema scritto da un giovane studente del paese.

L’autore del componimento era Domenico Giorgio, allora bambino, che tra quelle righe raccontò con semplicità ma anche con grande forza emotiva i giorni difficili vissuti dalla comunità mugnanese dopo il devastante sisma del 1980. Un racconto fatto di paura, disagi e sofferenze che colpì profondamente i suoi insegnanti.

A credere immediatamente nel valore di quel tema furono la professoressa Teresa Campitiello Ferrara, il professor Aldo Conte e la maestra Teresa Onofrietti. Fu proprio la maestra Campitiello a prendere l’iniziativa di spedire quel componimento direttamente al Quirinale.

Quelle parole arrivarono davvero sulla scrivania del Presidente Sandro Pertini. E il Capo dello Stato, da sempre vicino alle popolazioni colpite dal terremoto, rimase profondamente colpito dal messaggio scritto da quel bambino di Mugnano del Cardinale.

Da lì nacque una decisione destinata a diventare storia per il paese: invitare a Roma gli alunni delle classi quinte elementari.

L’incontro si svolse il 19 marzo 1985 alle ore 10 nel Salone dei Corazzieri del Quirinale, in una giornata che gli studenti, gli insegnanti e le famiglie ricordano ancora oggi con grande emozione.

Per quei ragazzi fu un’esperienza straordinaria. Un viaggio che molti custodiscono ancora nella memoria. La visita nella Capitale, l’arrivo a Roma, l’emozione davanti ai luoghi simbolo della Repubblica e soprattutto quel legame speciale nato attraverso un semplice tema scolastico scritto con il cuore.

Nella storica fotografia conservata ancora oggi da molte famiglie del paese si vedono i bambini sorridenti davanti al colonnato di Piazza San Pietro, accompagnati dagli insegnanti che resero possibile quella giornata diventata un pezzo di memoria collettiva di Mugnano del Cardinale.

A distanza di decenni quella vicenda continua ad essere raccontata come uno dei momenti più belli vissuti dalla comunità mugnanese negli anni successivi al terremoto.

Una storia fatta di scuola, sensibilità e umanità. Ma soprattutto la dimostrazione di come le parole di un bambino riuscirono ad arrivare fino al Presidente della Repubblica.