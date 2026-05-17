San Paolo Bel Sito, ambiente e cultura al centro del programma di Cafarelli: “Un parco urbano e il rilancio dell’area archeologica”

SAN PAOLO BEL SITO – Ambiente, valorizzazione del territorio e rilancio culturale. Sono questi alcuni dei punti centrali del programma presentato dalla lista “Fare il Bel Sito”, a sostegno del candidato sindaco Manolo Cafarelli, in vista delle prossime elezioni comunali.

La squadra guidata dall’ex sindaco punta su una visione di sviluppo che guarda al medio e lungo termine attraverso due progetti ritenuti strategici per il futuro del paese: la realizzazione di un nuovo parco urbano e il recupero del sito archeologico della “Vigna”.

Un parco urbano per il paese

Il primo progetto illustrato dalla lista riguarda la creazione di un grande parco naturale in un’area che oggi ospita in parte il parcheggio locale e il mercato rionale.

L’idea è quella di trasformare la zona in un vero e proprio “Parco per il Bel Sito”, un polmone verde pensato per migliorare la qualità dell’aria, favorire la sostenibilità ambientale e offrire nuovi spazi di aggregazione ai cittadini.

Secondo i promotori, il progetto rappresenterebbe anche un investimento in ottica green economy, con possibili ricadute positive sul benessere della comunità e sulla vivibilità urbana.

Il rilancio del parco archeologico della “Vigna”

Il secondo intervento punta invece a valorizzare il patrimonio storico e archeologico di San Paolo Bel Sito.

La lista “Fare il Bel Sito” propone infatti di coinvolgere istituzioni sovracomunali e enti competenti per restituire dignità e prospettive al parco archeologico della “Vigna”, fermo da anni dopo una prima fase di scavi che aveva suscitato interesse e aspettative.

L’obiettivo è rilanciare il sito come attrattore culturale e turistico, trasformandolo in una risorsa concreta per il territorio.

“Offrire una prospettiva di crescita”

I due progetti fanno parte di un programma più ampio che, secondo Cafarelli e la sua squadra, punta non solo a garantire una gestione efficiente dell’ordinario, ma anche a costruire opportunità future in termini di occupazione, sviluppo e qualità della vita.

Con queste proposte la lista “Fare il Bel Sito” si presenterà alle prossime elezioni comunali come lista numero 3 per il rinnovo del consiglio comunale di San Paolo Bel Sito.