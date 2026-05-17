Giro d’Italia, Vingegaard concede il bis a Corno alle Scale: Eulalio salva la maglia rosa

Il danese della Visma-Lease a Bike vince ancora in salita davanti a Felix Gall e a un ottimo Davide Piganzoli. Pellizzari va in crisi nel finale e perde altro terreno in classifica.

Jonas Vingegaard continua a dominare la montagna del Giro d’Italia 2026.

Dopo il successo sul Blockhaus, il danese della Visma-Lease a Bike conquista anche il traguardo di Corno alle Scale, imponendosi con un nuovo attacco nel finale della nona tappa, la Cervia–Corno alle Scale di 184 chilometri.

Secondo posto per Felix Gall, ancora il più vicino al danese in salita, mentre Davide Piganzoli completa il podio di giornata dopo un lavoro fondamentale per il suo capitano.

Afonso Eulalio limita i danni e conserva la maglia rosa per appena due secondi.

Vingegaard aspetta e colpisce ancora

La seconda grande salita di questo Giro conferma una sensazione già vista sul Blockhaus: quando la strada sale, il più forte è Jonas Vingegaard.

La Visma-Lease a Bike controlla la corsa per tutta la giornata, accelerando progressivamente sull’ascesa finale verso Corno alle Scale. Nel finale è ancora una volta Davide Piganzoli a fare selezione nel gruppo dei migliori insieme a Sepp Kuss.

A quel punto resta soltanto da aspettare l’attacco del danese.

Vingegaard si muove a due chilometri dall’arrivo insieme a Felix Gall, riprende la fuga di Giulio Ciccone e poi cambia passo negli ultimi novecento metri. Gall prova a restare agganciato, ma il danese guadagna subito terreno e vola verso la seconda vittoria di tappa in tre giorni.

Per Vingegaard è il successo numero cinquanta in carriera.

Ciccone ci prova da lontano

Il grande attaccante della giornata è stato Giulio Ciccone.

L’abruzzese della Lidl-Trek ha provato ad anticipare tutti con un’azione partita a undici chilometri dal traguardo, sfruttando una salita che in passato gli aveva già regalato soddisfazioni importanti.

Per diversi chilometri il suo tentativo ha dato l’impressione di poter riuscire davvero.

Ciccone è arrivato ad avere oltre un minuto di vantaggio sui favoriti, ma il forcing della Visma e della Decathlon negli ultimi chilometri ha riportato sotto Vingegaard e Gall, che lo hanno ripreso a poco più di due chilometri dal traguardo.

Resta comunque una delle azioni più coraggiose viste finora in questo Giro.

Pellizzari perde ancora terreno

La giornata più difficile, però, è quella di Giulio Pellizzari.

Il marchigiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe resta con i migliori fino agli ultimi chilometri, poi perde improvvisamente contatto sotto il ritmo imposto dalla Visma.

Sul traguardo il ritardo è pesante: 1’28” da Vingegaard.

In classifica generale Pellizzari scivola al nono posto a 5’15”, mentre Jai Hindley continua a essere il corridore meglio piazzato della squadra tedesca.

Da capire se per Pellizzari si sia trattato soltanto di una giornata no o di un momento di difficoltà più profondo dopo gli sforzi del Blockhaus.

Eulalio resiste ancora in rosa

Nonostante la nuova accelerazione di Vingegaard, Afonso Eulalio riesce ancora a salvare la maglia rosa.

Il portoghese della Bahrain Victorious chiude a 41 secondi dal vincitore e mantiene appena due secondi di vantaggio sul danese alla vigilia della cronometro di Viareggio-Massa, tappa che potrebbe cambiare definitivamente la classifica generale.

Dietro Vingegaard cresce anche Felix Gall, ormai sempre più vicino al podio virtuale del Giro.

Ordine d’arrivo – 9ª tappa

1. Jonas Vingegaard – 4h20’21”

2. Felix Gall +12”

3. Davide Piganzoli +34”

4. Thymen Arensman s.t.

5. Afonso Eulalio +41”

6. Derek Gee-West +46”

7. Mathys Rondel s.t.

8. Sepp Kuss s.t.

9. Jai Hindley +50”

10. Michael Storer s.t.

Classifica generale – Maglia Rosa

1. Afonso Eulalio – 38h49’44”

2. Jonas Vingegaard +2”

3. Felix Gall +2’59”

4. Jai Hindley +4’32”

5. Christian Scaroni +4’43”

6. Thymen Arensman +5’00”

7. Mathys Rondel +5’01”

8. Ben O’Connor +5’03”

9. Giulio Pellizzari +5’15”

10. Michael Storer +5’20”

Classifica a punti – Maglia Ciclamino

1. Paul Magnier – 130 punti

2. Jhonatan Narvaez – 86 punti

3. Jonathan Milan – 76 punti

4. Davide Ballerini – 70 punti

5. Manuele Tarozzi – 48 punti

Classifica scalatori – Maglia Azzurra

1. Jonas Vingegaard – 111 punti

2. Diego Pablo Sevilla – 60 punti

3. Felix Gall – 48 punti

4. Einer Rubio – 22 punti

5. Igor Arrieta – 18 punti

Classifica giovani – Maglia Bianca

1. Afonso Eulalio – 38h49’44”

2. Mathys Rondel +5’01”

3. Giulio Pellizzari +5’15”

4. Markel Beloki +6’02”

5. Davide Piganzoli +6’11”

Martedì la cronometro Viareggio-Massa

Dopo il giorno di riposo il Giro ripartirà martedì con la decima tappa, l’unica cronometro individuale di questa edizione.

La Viareggio–Massa sarà lunga 42 chilometri completamente pianeggianti e rappresenterà uno snodo fondamentale per la classifica generale.

Gli orari della cronometro

* Primo corridore al via: ore 13.15

* Ultimi 15 corridori in partenza ogni 3 minuti

Dove vedere il Giro in tv

La tappa sarà trasmessa in diretta:

* su Rai Sport e Rai 2

* su Eurosport

* in streaming su Discovery+

Vingegaard continua a vincere in salita. Adesso la cronometro può consegnargli definitivamente il Giro.