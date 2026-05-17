Ex SS 88, completati i lavori: da domani riapre la strada tra Avellino e Contrada

AVELLINO – Sono stati completati i lavori di ripristino lungo la ex SS 88 che collega Avellino a Contrada. A partire dalla mattinata di domani, 18 maggio, l’intera carreggiata sarà nuovamente aperta al traffico veicolare.

La riapertura è prevista dalle ore 10:30 e consentirà il ritorno alla normale viabilità lungo un’arteria particolarmente importante per i collegamenti tra il capoluogo irpino e i comuni dell’hinterland.

Gli interventi si erano resi necessari in seguito alla frana che, nelle scorse settimane, aveva pesantemente danneggiato un ampio tratto della strada, provocando disagi alla circolazione e imponendo limitazioni al traffico per motivi di sicurezza.

Le operazioni di ripristino hanno riguardato la messa in sicurezza del fronte interessato dal movimento franoso e il recupero delle condizioni necessarie alla piena percorribilità della carreggiata.

La riapertura completa della ex SS 88 rappresenta una notizia attesa da residenti, pendolari e automobilisti che quotidianamente utilizzano il collegamento tra Avellino e Contrada.

Con il completamento dei lavori viene così ripristinata una viabilità strategica per l’intera area, dopo settimane di interventi e monitoraggi necessari a garantire la sicurezza del tratto interessato.