Avella, controlli in Piazza Convento: fioccano le multe fino a 332 euro per i trasgressori che circolano con i motorini nell’area pedonale

Controlli della Polizia Municipale di Avella in Piazza Convento, dove nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni da parte dei cittadini per la presenza di motorini che transitano nell’area pedonale, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti.
Determinante il supporto delle telecamere di videosorveglianza installate sulla piazza, grazie alle quali gli agenti stanno identificando diversi trasgressori ai quali saranno notificate le relative sanzioni.
Secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Codice della Strada, chi circola con un motorino in una piazza pedonale o isola pedonale senza autorizzazione rischia una multa che va generalmente da 83 a 332 euro.
Una stretta voluta per contrastare un fenomeno che da tempo crea disagi ai residenti e alle tante persone che quotidianamente frequentano Piazza Convento, luogo di ritrovo e passeggio nel centro storico di Avella.
L’obiettivo resta quello di garantire maggiore sicurezza, rispetto delle regole e tutela degli spazi pubblici destinati esclusivamente ai pedoni.