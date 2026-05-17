Fortitudo Bologna travolgente, Avellino saluta i playoff a testa alta: al PalaDozza finisce 93-61

BOLOGNA – La bolgia del PalaDozza si conferma decisiva e la Flats Service Fortitudo Bologna conquista la semifinale playoff superando l’Unicusano Avellino Basket con un netto 93-61 in gara 5. I biancoblù staccano così il pass per il prossimo turno, dove affronteranno Verona.
Per Avellino termina invece una serie combattuta e onorata fino all’ultimo possesso contro una delle principali candidate alla vittoria finale dei playoff.
La Fortitudo indirizza subito il match
La squadra di coach Caja approccia la sfida con grande intensità, trascinata da un PalaDozza infuocato e dalla prestazione dominante di Moore, schierato subito in quintetto e autore di un avvio devastante.
Coach Di Carlo sceglie inizialmente un assetto con quattro piccoli e Lewis da ala forte, ma la Fortitudo parte fortissimo: Moore realizza 8 degli 11 punti iniziali dei bolognesi e guida la fuga sul 11-2.
L’attacco della Effe è praticamente perfetto nei primi minuti, con percentuali altissime dall’arco. Il primo quarto si chiude sul 28-9 per i padroni di casa, già capaci di indirizzare la partita grazie a un impressionante 5/7 da tre punti.
Avellino prova a reagire
Nel secondo quarto Avellino tenta di rientrare in partita approfittando anche del quarto fallo di Della Rosa. Le triple di Francis e Lewis riportano i biancoverdi fino al -14 sul 32-18.
La Fortitudo, però, resta pienamente padrona della gara e torna rapidamente a macinare gioco e canestri, riallungando fino al +23. Il primo tempo si chiude sul 45-28 grazie anche al canestro di Sarto sulla sirena.
Troppa Fortitudo nella ripresa
Nel terzo periodo i biancoverdi si affidano soprattutto alle conclusioni dalla lunga distanza di Francis, migliore realizzatore dei suoi con 21 punti, ma Bologna continua a mantenere alta intensità e precisione offensiva.
Mastellari colpisce ripetutamente e spinge la Fortitudo sul +27, spegnendo definitivamente le speranze di rimonta degli uomini di coach Di Carlo.
L’ultimo quarto diventa così pura gestione per i padroni di casa, che continuano a trovare ottime percentuali da tre punti e chiudono il match sul definitivo 93-61.
Avellino esce tra gli applausi
Nonostante il pesante passivo finale, l’Unicusano Avellino Basket lascia il parquet del PalaDozza tra gli applausi dei tifosi irpini presenti a Bologna.
La squadra di coach Di Carlo ha infatti lottato fino alla fine in una stagione complicata dagli infortuni e da numerose difficoltà, riuscendo comunque a disputare una serie playoff di grande carattere contro una delle squadre più attrezzate del campionato.
Parziali
28-9; 17-19; 23-10; 22-18
Flats Service Fortitudo Bologna
Braccio 1, Moore 21, Fantinelli 5, Mastellari 16, Sarto 9, Anumba 11, Sorokas 10, Della Rosa 7, Imbrò 3, De Vico, Moretti 10.
Allenatore: Caja.
Unicusano Avellino Basket
Jurkatamm 3, Zerini 3, Lewis 10, Grande 14, Francis 21, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti 2, Pullazi 3, Fresno.
Allenatore: Di Carlo.
Arbitri
Vita, Costa, Almerigogna.