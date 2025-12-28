AVELLINO. Elena e Giovanni si promettono amore: festa grande per le famiglie Picone, De Feo ed Esposito

Tanta gioia nelle due famiglie Picone, De Feo e Esposito, Elena e Giovanni hanno promesso di unirsi presto in matrimonio. La Promessa di matrimonio si è tenuta nella mattinata di oggi presso la Chiesa del Carmne. Particolarmente felici i nipoti di Giovanni Giovanni, Gloria e Fatima, i figli della futura sposa Gianmarco e Ludovica.

Presenti entrambe le famiglie e gli amici dei futuri sposi, le nuove gioie della famiglia le piccole Arya e Diana.

Queste le parole augurali di Giovanni Esposito ai futuri sposi: “Oggi è un giorno importante per voi, nel cammino che vi porterà all’altare. Continua il percorso verso la vostra vita insieme. Vi auguriamo che le promesse di amore che vi scambiate, siano il fuoco che riscalda i vostri cuori, auguri!”.