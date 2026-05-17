Mugnano del Cardinale, fede e tradizione per la processione di San Liberatore: grande partecipazione dei fedeli.(foto e video)

MUGNANO DEL CARDINALE – Una serata intensa di fede, tradizione e partecipazione popolare quella vissuta oggi, domenica 17 maggio, a Mugnano del Cardinale in occasione della processione dedicata a San Liberatore.

Il simulacro del Santo è uscito dalla chiesa di Maria Santissima del Carmelo, accolto dalla presenza di numerosi fedeli che hanno accompagnato il corteo religioso lungo le strade del paese in un clima di raccoglimento e devozione.

La processione ha attraversato via Garibaldi fino a raggiungere piazza Umberto I, nei pressi del Santuario di Santa Filomena, uno dei luoghi simbolo della spiritualità mugnanese. Da lì il corteo ha proseguito lungo viale De Lucia per poi attraversare la Nazionale e fare rientro nuovamente presso la chiesa di Maria Santissima del Carmelo.

Ad accompagnare il cammino del Santo tantissimi cittadini, famiglie, giovani e anziani, in una partecipazione che ancora una volta ha confermato il forte legame della comunità con le proprie tradizioni religiose e popolari.

Particolarmente suggestivo il momento del rientro della statua nella chiesa, salutato dallo spettacolo dei fuochi d’artificio che ha chiuso la processione tra emozione e applausi dei presenti.

A seguire è stata celebrata la Santa Messa officiata da Don Giuseppe Autorino, che ha preso parte anche alla processione insieme ai fedeli, accompagnando spiritualmente uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale.

Le immagini della serata raccontano una partecipazione calorosa e composta, con le strade del paese animate dalla presenza dei fedeli dietro il simulacro di San Liberatore, portato a spalla tra preghiere, canti e momenti di intensa spiritualità.

Una tradizione che continua a rinnovarsi anno dopo anno e che rappresenta ancora oggi uno dei momenti religiosi più sentiti dalla comunità di Mugnano del Cardinale.