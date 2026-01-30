Trasporti, chiarimenti EAV sulle criticità delle stazioni La Trencia, Soccavo e Piave

EAV interviene per fare chiarezza sulle criticità segnalate alla stazione di La Trencia e sullo stato di avanzamento dei lavori nelle stazioni di Soccavo e Piave, fornendo un quadro aggiornato della situazione infrastrutturale e degli interventi in corso.

Secondo quanto comunicato da EAV – Ufficio Stampa, la stazione di La Trencia è stata interessata negli anni da importanti lavori di riqualificazione che, tuttavia, non risultano ancora completati. Al momento, infatti, non è disponibile la copertura finanziaria necessaria per ultimare tutti gli interventi previsti, che comprendono opere rilevanti come impermeabilizzazioni, ripristino di pareti interne ed esterne, rifacimento dei controsoffitti, chiusura dei vani, oltre agli impianti di aggottamento ed elettrici. L’azienda ha comunque assicurato di essersi già attivata per reperire le risorse necessarie a completare l’opera.

Per quanto riguarda il fermo delle scale mobili, EAV spiega che gli impianti sono stati sottoposti a Revisione Generale nel luglio 2025, rendendo necessario uno stop operativo per consentire gli adeguamenti alle nuove normative di sicurezza. I tempi di intervento si sono allungati a causa della vetustà delle apparecchiature, in esercizio da oltre vent’anni e ormai fuori produzione, situazione che ha complicato il reperimento dei componenti compatibili e imposto la progettazione e certificazione di nuovi sottosistemi. Attualmente sono in fase di completamento i lavori su due delle quattro scale mobili; la riattivazione è prevista entro la fine di febbraio, subordinata alle verifiche di sicurezza e all’autorizzazione dell’ANSFISA.

Sul fronte dell’ascensore, EAV precisa che l’impianto è rimasto funzionante, ma il suo utilizzo è regolamentato dalla necessità della presenza di personale abilitato. Negli ultimi tre mesi, su 276 turni programmati, solo in nove occasioni non è stato possibile garantire tale presenza, rendendo necessario il fermo temporaneo anche dell’ascensore. È in programma una riorganizzazione interna e la formazione di nuovo personale, con l’obiettivo di assicurare continuità del servizio a partire dal mese di aprile.

Intanto, proseguono e sono in fase di ultimazione anche i lavori presso la stazione di Soccavo, che riguardano il ripristino della facciata esterna, delle sedute e dei pannelli di separazione, l’impermeabilizzazione della pensilina del binario 1, la sostituzione delle illuminazioni di banchina, la messa in sicurezza dei vani per evitare la presenza di volatili e la completa pulizia e riverniciatura di strutture e rivestimenti.

Parallelamente continuano gli interventi alla stazione di Piave, funzionali al raddoppio della tratta Soccavo–Montesanto e alla messa in servizio del binario pari. Sono già state completate le impermeabilizzazioni del corpo stazione, mentre sono in corso le sostituzioni degli impianti di media tensione. Nei prossimi step sono previsti l’adeguamento normativo di tutti gli impianti elettrici e speciali, la nuova tornelleria “smart station” e la sostituzione degli impianti fissi, comprese scale mobili e ascensori.

Fonte: comunicato ufficiale EAV – Ufficio Stampa