Grottaminarda si unisce al cordoglio per la scomparsa di Michelangelo Ciarcia

Anche da Grottaminarda sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Michelangelo Ciarcia, già Sindaco di Venticano, già Amministratore unico dell’Alto Calore, oltre che imprenditore di successo.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale si uniscono al coro di voci che unanimemente esprimono vicinanza alla famiglia e alla comunità di Venticano.

«Grande professionista. Persona seria ed onesta. – afferma Marcantonio Spera – Un amico che ho frequentato poco purtroppo, ma quanto basta per riceverne grandi insegnamenti, e quasi sempre senza troppi giri di parole. Meritava di essere un punto di riferimento per tanti imprenditori e politici nostrani, e lo è stato, nonostante tante incomprensioni e fraintendimenti, e lo sarà ancora, e spero ancora di più, per tutti noi».