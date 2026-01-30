Baianese, dissequestrata l’area oggetto del provvedimento dei giorni scorsi da parte dei Carabinieri forestali

È stata dissequestrata la porzione di area che nei giorni scorsi era stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri Forestali nell’ambito di controlli in materia urbanistica ed edilizia nel territorio di Baiano.
Il provvedimento di dissequestro, disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, ha riguardato esclusivamente la parte dell’area interessata dall’intervento contestato, consentendo il ripristino della disponibilità del bene da parte del titolare dell’attività commerciale.
Con la cessazione della misura reale, la competenza passa ora al Comune di Baiano, chiamato a valutare la posizione sotto il profilo amministrativo e urbanistico, al fine di verificare la possibilità di una eventuale regolarizzazione delle opere realizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Resta dunque in capo all’ente comunale l’istruttoria tecnica e amministrativa necessaria per accertare la conformità dell’intervento, nonché l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
La vicenda si inserisce nel più ampio contesto delle attività di controllo e vigilanza sul territorio, finalizzate a garantire il rispetto delle regole urbanistiche e la tutela dell’interesse pubblico, nel pieno rispetto dei diritti delle parti coinvolte.