Ricerca e progetti eccellenti questa è la mission del Consorzio ALI Aerospace Laboratory for Innovative components di Napoli che a Lauro ha ricevuto il Premio ”Eccellenze Imprenditoriali della Campania nel mondo”

Viaggio nel premio anfiteatro d’argento 2023

ALI Aerospace Laboratory for Innovative components è una Società consortile (S.c.a.r.l.) senza scopo di lucro, configurata come PMI e costituita nell’aprile del 2006, con sede nell’area industriale di Napoli. Annovera 12 aziende, per lo più PMI, con un organico complessivo di circa 1.000 addetti ed un fatturato di circa 250MLI di euro. Le aziende consorziate sviluppano l’intera filiera del settore Aerospaziale ed Aeronautico. ALI promuove la ricerca, lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di tutti i prodotti delle imprese consorziate nonché di attività e/o produzione/commercializzazione diretta in ambito ICT, TLC ed aerospaziale.

È tra i soci fondatori del Distretto Aerospaziale della Campania, con una quota del 2% e partecipa a progetti di ricerca per investimenti complessivi di circa 5MLI di euro. Per il conseguimento dello scopo sociale e delle finalità consortili, la società utilizza anche strutture e risorse dei consorziati. La società, inoltre, ha sviluppato un modello innovativo per lo sviluppo e la gestione dei progetti (virtual company) basato principalmente sulla creazione di un team interno alla società per le attività di ingegneria di sistema e progettazione e l’utilizzo delle imprese consorziate, in qualità di sub contractor, nella fornitura di tecnologie/prodotti/servizi funzionali ai progetti.

Il principale progetto di ALI è IRENE (dal greco: pace), un’ innovativa piattaforma satellitare modulare le cui caratteristiche principali sono il servomeccanismo di apertura (configurazione umbrella like) ed il materiale utilizzato per la protezione termica, quest’ultimo, off the shelf. IRENE è il primo esempio in Italia di una tecnologia che ha previsto un investimento diretto delle imprese. A fare gli onori del Consorzio ALI, l’Ing. Norberto Salza che ha ricevuto il premio dalle mani del Direttore del Museo Nobile Prof. Antonio Ventre, gesto significativo ed evocativo per la figura del grande esploratore italiano. Tra l’altro, su proposta del Presidente PMI International Dott. Salvatore Guerriero, è stata lanciata l’idea di proporre al Comune di Lauro un protocollo d’intesa per l’istituzione nel museo di un polo culturale e scientifico nel campo della ricerca in campo aereo spaziale.

ALI ha ricevuto il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria” Eccellenze Imprenditoriali della Campania nel mondo”.