Forino (Av): I.C. Forino- Contrada si chiude l’anno scolastico 2022-2023 con il riuscitissimo Concerto Polifonico degli allievi dell’Orchestra Michele Corsaro

Il 1 Giugno alle ore 17.00 presso la Palestra dell’ Istituto Comprensivo Botto- Picella di Forino si è tenuto il Concerto di Fine Anno Scolastico dell’ Orchestra Michele Corsaro degli allievi del Corso di indirizzo musicale dell’istituzione scolastica. L’ensemble forinese é già vincitore di importanti concorsi nazionali ed ha partecipato a rassegne concertistiche di assoluto rilievo. Alla presenza di un folto pubblico le leggiadre note dei giovani strumentisti, sono lietamente risuonate per il piacere e la gioia dei tanti accorsi all’evento.

Presente il Sindaco di Contrada Pasquale De Santis con l’Assessore Maria Pia Mollica, che hanno sancito il profilo interistituzionale dell’iniziativa, gli allievi dei Maestri Paolo Gianfrancesco per il pianoforte, Pina de Filippis per il flauto, Gregorio Natale e Giovanni Masi per la chitarra e Alfonso Nazzaro per la tromba, i quali si sono esibiti con bravura in diversi rinomati brani

Grande la soddisfazione dei genitori degli allievi e di quanti sono intervenuti alla manifestazione ed applausi calorosi per i musicisti in erba ed i loro Maestri. Da. Bio