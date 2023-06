MUGNANO DEL CARDINALE. Si festeggia il 2 giugno con la deposizione di una corona di fiori in piazza

La Repubblica italiana compie 77 anni. La Festa della Repubblica che si festeggia il 2 giugno, infatti, coincide con l’anniversario del giorno in cui la maggioranza degli elettori italiani scelsero di abbandonare la Monarchia dei Savoia per abbracciare una nuova forma di governo, la Repubblica parlamentare, appunto. A Mugnano del Cardinale è una ricorrenza che non passa inosservata grazie all’impegno dell’amministrazione Comunale e del corpo di Polizia Municipale comandato dal maresciallo Giovanni Masucci. A Mugnano il sindaco dott. Alessandro Napolitano e la polizia municipale questa mattina renderanno omaggio ai caduti, deponendo una corona di fiori dinanzi all’altare presente il piazza Umberto I. A tale proposito il Comandante Giovanni Masucci ha affermato: “Una ricorrenza che ogni anno va celebrata per ringraziare chi ha fatto si che oggi siamo una nazione democratica. La festa del 2 giugno non segna solo la nascita di una nuova forma di governo e l’abolizione della Monarchia, ma si identifica con un profondo sentimento patriottico e di liberazione dal ventennio fascista e dall’incubo della Seconda Guerra Mondiale”.