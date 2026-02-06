PUC, il consigliere Conte: “Riforma attesa da anni, ora sviluppo e regole certe per Quadrelle”

All’indomani dell’approvazione definitiva del nuovo Piano Urbanistico Comunale, anche il consigliere comunale Fortunato Conte esprime soddisfazione per un provvedimento che definisce «storico» per il futuro amministrativo e urbanistico del paese.

Secondo Conte, il percorso che ha portato al via libera del Consiglio comunale rappresenta il risultato di un lavoro lungo e articolato, avviato nel 2021 con l’approvazione del preliminare di piano e conclusosi con la seduta consiliare che ha sancito l’adozione definitiva dello strumento urbanistico. «È stato un iter complesso e impegnativo – sottolinea il consigliere – ma oggi possiamo dire di aver consegnato alla comunità una base solida per governare lo sviluppo del territorio».

Il consigliere evidenzia come il Piano, elaborato dal professor Pasquale Miano, rappresenti «una visione moderna, concreta e sostenibile, capace di coniugare crescita, tutela del territorio e qualità della vita». Non un semplice atto tecnico, dunque, ma uno strumento operativo destinato a incidere direttamente sulla pianificazione urbana, sulla valorizzazione delle risorse locali e sulle opportunità per cittadini e imprese.

«L’approvazione del PUC – afferma Conte – non è un passaggio burocratico, ma una scelta strategica che introduce regole chiare, certezze amministrative e prospettive di sviluppo equilibrato. Quando le istituzioni programmano con metodo e responsabilità, si creano le condizioni per attrarre investimenti, migliorare i servizi e rendere più competitivi i territori».

Il consigliere pone inoltre l’accento sul lavoro condiviso che ha caratterizzato l’intero processo: «Questo risultato è frutto di un impegno collettivo che ha coinvolto amministratori, tecnici, professionisti e cittadini. A tutti loro va un sincero ringraziamento, così come ai membri del Consiglio comunale che hanno contribuito con responsabilità al raggiungimento di questo traguardo».

Per Conte, l’approvazione del Piano segna l’inizio di una nuova fase: «Ora si apre la stagione dell’attuazione. Il PUC offre gli strumenti per costruire un Comune più moderno, più efficiente e più attrattivo, mettendo finalmente al centro programmazione, sviluppo e qualità urbana».