Referendum giustizia, il No boccia la riforma: Meloni incassa la sconfitta e guarda avanti

Il risultato del referendum sulla giustizia segna una battuta d’arresto per il governo guidato da Giorgia Meloni. Con un’affluenza vicina al 60%, il No ha prevalso nettamente, bocciando la riforma e aprendo una fase di riflessione politica all’interno della maggioranza.

Si tratta della prima vera sconfitta elettorale per l’esecutivo, arrivata a un anno dalle prossime elezioni politiche. Un voto che, al di là del merito della riforma, assume anche un valore politico più ampio, incidendo sugli equilibri della coalizione e sulle prospettive future del governo.

Nonostante il risultato, la presidente del Consiglio ha escluso qualsiasi ipotesi di dimissioni. Una linea già tracciata nei mesi precedenti e ribadita anche dopo l’esito delle urne. In un messaggio affidato ai social, Meloni ha riconosciuto la volontà degli elettori: “Gli italiani hanno deciso e noi rispettiamo questa decisione”, sottolineando però la volontà di proseguire l’azione di governo con “responsabilità e determinazione”.

La premier ha parlato di un’occasione mancata per modernizzare il sistema, ma ha ribadito l’impegno dell’esecutivo a portare avanti il programma, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori.

Sul piano politico, però, il risultato del referendum apre interrogativi all’interno della maggioranza. Il tema di un possibile rimpasto torna al centro del dibattito, con alcuni ministeri sotto osservazione. Tra i nomi più discussi figurano quelli legati alla gestione della giustizia e ai dossier più delicati, ma al momento non emergono decisioni ufficiali.

Il governo resta quindi in carica e intenzionato a proseguire fino al termine della legislatura, ma il voto rappresenta un segnale politico che difficilmente potrà essere ignorato. Nei prossimi giorni si capirà se l’esecutivo sceglierà la strada della continuità o se interverrà con correttivi per rafforzare la propria azione.

Il referendum, nato come passaggio tecnico su una riforma, si trasforma così in un passaggio politico rilevante, destinato a incidere sul percorso del governo e sul confronto tra maggioranza e opposizione nei mesi a venire.