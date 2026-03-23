Referendum giustizia, il commento del sindaco Carmine Esposito: “Partecipazione segnale forte per la democrazia”

Il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, interviene sul risultato del referendum sulla giustizia con una riflessione affidata ai social, sottolineando il valore della partecipazione popolare e il significato politico del voto.

Nel suo messaggio, Esposito evidenzia come l’alta affluenza rappresenti “una buona notizia” e un segnale positivo per la tenuta democratica del Paese. Secondo il primo cittadino, infatti, la partecipazione resta uno degli elementi fondamentali del sistema democratico, capace di rafforzare il ruolo dei cittadini nelle scelte collettive.

Nel merito del risultato, il sindaco interpreta l’esito referendario come una bocciatura della riforma della giustizia proposta dal governo, leggendo nel voto un orientamento chiaro da parte dell’elettorato. Esposito parla anche di una campagna elettorale segnata da un confronto spesso acceso e poco equilibrato, che in alcuni casi avrebbe generato confusione nel dibattito pubblico.

Un passaggio importante del suo intervento è dedicato al ruolo della magistratura. Il sindaco auspica che, dopo il voto, si possa avviare una fase nuova, caratterizzata da maggiore equilibrio e responsabilità, con l’obiettivo di affrontare le criticità del sistema giudiziario, tra cui il tema del correntismo.

Nel suo commento, Esposito richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di tenere conto non solo della volontà della maggioranza, ma anche delle istanze della minoranza che si è espressa a favore del Sì, ribadendo l’importanza di una giustizia percepita come autonoma, credibile e distante da logiche politiche.

Il messaggio del sindaco si inserisce nel più ampio dibattito politico che si è aperto dopo il referendum, confermando come il tema della giustizia resti centrale nel confronto istituzionale e nel rapporto tra cittadini e Stato.