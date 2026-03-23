Referendum giustizia, De Luca (Pd): “Dalla Campania un segnale forte: è la regione con più No”

La Campania si conferma protagonista nel voto sul referendum sulla giustizia, risultando la regione con la più alta percentuale di consensi per il No. A sottolinearlo è Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito Democratico, che ha commentato con soddisfazione l’esito delle urne.

Secondo De Luca, il risultato rappresenta molto più di una semplice bocciatura della riforma: “È un segnale chiaro e deciso contro un intervento costituzionale ritenuto sbagliato e pericoloso”, evidenziando come il voto abbia espresso anche un giudizio politico più ampio sull’operato del Governo.

Il parlamentare dem legge nel dato campano anche una presa di posizione netta rispetto alle politiche della destra, sia sul piano internazionale sia su quello economico e sociale, con particolare riferimento alle criticità del Mezzogiorno.

Non manca un richiamo al valore democratico della consultazione. De Luca ha parlato di una partecipazione significativa e di un risultato che rafforza il ruolo dei cittadini nella difesa degli equilibri istituzionali. “È una pagina importante – ha dichiarato – che dimostra quanto sia viva la partecipazione democratica nel Paese”.

Il voto, dunque, non solo archivia la riforma, ma rilancia il confronto politico, con il centrosinistra che rivendica il risultato come un punto di partenza per una nuova fase di opposizione e proposta.