Epatite A, le indicazioni della Regione Campania: cos’è e come proteggersi

La Regione Campania, attraverso l’Asl Napoli 3 Sud, ha diffuso una guida informativa dedicata ai cittadini sull’epatite A, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi e sulle corrette pratiche di prevenzione.

Cos’è l’epatite A

L’epatite A è un’infezione del fegato causata da un virus (HAV), appartenente alla famiglia dei picornavirus. Si tratta di una malattia che si trasmette principalmente attraverso l’ingestione di alimenti o acqua contaminati.

Come si trasmette

Il contagio avviene soprattutto in presenza di scarse condizioni igieniche. Tra le principali modalità di trasmissione:

• consumo di acqua contaminata

• ingestione di cibi crudi o poco cotti (in particolare frutti di mare)

• frutta e verdura non lavate correttamente

• contatto diretto con persone infette

Come proteggersi

Le autorità sanitarie raccomandano una serie di comportamenti fondamentali per ridurre il rischio di contagio:

• lavare accuratamente le mani con acqua e sapone, soprattutto prima di cucinare o mangiare e dopo essere stati in bagno

• acquistare prodotti alimentari, in particolare frutti di mare, solo da fonti sicure e certificate

• cuocere bene i cibi, soprattutto i prodotti ittici

• evitare il contatto tra alimenti crudi e cotti

• lavare con attenzione frutta e verdura, soprattutto se consumate crude

• bere solo acqua potabile sicura ed evitare l’uso di acqua non controllata

• non preparare cibo per altri in presenza di sintomi gastrointestinali sospetti

L’importanza della prevenzione

La prevenzione resta l’arma più efficace contro l’epatite A. Una corretta igiene personale e alimentare, unita all’attenzione nella scelta e nella preparazione dei cibi, rappresenta il primo passo per limitare la diffusione del virus.

La campagna informativa della Regione Campania punta proprio a rafforzare queste buone pratiche quotidiane, fondamentali per la tutela della salute pubblica.