Epatite A, le indicazioni della Regione Campania: cos’è e come proteggersi

La Regione Campania, attraverso l’Asl Napoli 3 Sud, ha diffuso una guida informativa dedicata ai cittadini sull’epatite A, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi e sulle corrette pratiche di prevenzione.
Cos’è l’epatite A
L’epatite A è un’infezione del fegato causata da un virus (HAV), appartenente alla famiglia dei picornavirus. Si tratta di una malattia che si trasmette principalmente attraverso l’ingestione di alimenti o acqua contaminati.
Come si trasmette
Il contagio avviene soprattutto in presenza di scarse condizioni igieniche. Tra le principali modalità di trasmissione:
• consumo di acqua contaminata
• ingestione di cibi crudi o poco cotti (in particolare frutti di mare)
• frutta e verdura non lavate correttamente
• contatto diretto con persone infette
Come proteggersi
Le autorità sanitarie raccomandano una serie di comportamenti fondamentali per ridurre il rischio di contagio:
• lavare accuratamente le mani con acqua e sapone, soprattutto prima di cucinare o mangiare e dopo essere stati in bagno
• acquistare prodotti alimentari, in particolare frutti di mare, solo da fonti sicure e certificate
• cuocere bene i cibi, soprattutto i prodotti ittici
• evitare il contatto tra alimenti crudi e cotti
• lavare con attenzione frutta e verdura, soprattutto se consumate crude
• bere solo acqua potabile sicura ed evitare l’uso di acqua non controllata
• non preparare cibo per altri in presenza di sintomi gastrointestinali sospetti
L’importanza della prevenzione
La prevenzione resta l’arma più efficace contro l’epatite A. Una corretta igiene personale e alimentare, unita all’attenzione nella scelta e nella preparazione dei cibi, rappresenta il primo passo per limitare la diffusione del virus.
La campagna informativa della Regione Campania punta proprio a rafforzare queste buone pratiche quotidiane, fondamentali per la tutela della salute pubblica.