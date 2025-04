Proseguono i Lavori per il Nuovo Ruggi di Salerno e il Piano di Edilizia Ospedaliera della Regione Campania

Dopo la presentazione, la scorsa settimana, del progetto definitivo del Nuovo Santobono, il polo pediatrico più importante d’Italia che sorgerà a Napoli, continuano senza sosta i lavori per la realizzazione del Nuovo Ruggi di Salerno, uno degli interventi più significativi del Piano di edilizia ospedaliera della Regione Campania. Con il necessario abbattimento di strutture obsolete, si stanno gettando le basi per la costruzione di un ospedale all’avanguardia che risponderà alle esigenze sanitarie di tutta la provincia e oltre.

Il piano regionale, che prevede la creazione di 10 nuovi ospedali e 172 case di comunità, segna un passo fondamentale per la modernizzazione e il rafforzamento della rete sanitaria campana. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi, garantendo a tutti i cittadini un’assistenza sanitaria più vicina e più efficace.

Il nuovo Ruggi di Salerno rappresenta un progetto ambizioso che, una volta completato, offrirà strutture moderne e tecnologicamente avanzate, in grado di rispondere alle sfide di una sanità in continua evoluzione. Questo intervento si inserisce in un processo di ammodernamento delle infrastrutture ospedaliere che, negli ultimi anni, ha visto numerosi altri ospedali e strutture sanitarie della Regione Campania sottoposti a ristrutturazioni o costruzioni ex novo.

Il Piano di edilizia ospedaliera della Regione Campania, con il suo impegno in nuove strutture e servizi, è un chiaro segno di attenzione verso la salute pubblica, e un importante passo in avanti per garantire una sanità più moderna, efficiente e al passo con i tempi.