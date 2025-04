Grande Partecipazione all’Incontro sulla Prevenzione delle Truffe agli Anziani a Montesarchio

Ieri, presso il Centro Polivalente per Anziani di Montesarchio, si è svolto un incontro di grande rilevanza sociale dal titolo “Campagna Informativa Prevenzione Truffe agli Anziani… e non solo”. L’iniziativa, organizzata da Unitre Sannio, con la presidente Teresa Ruggiero, ha visto la collaborazione attiva del Comune di Montesarchio, rappresentato dall’Assessore all’Associazionismo Morena Cecere e dall’Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Mizio. L’evento ha ottenuto una notevole partecipazione da parte dei cittadini, confermando l’importanza e la sensibilità verso temi di grande attualità, come la sicurezza e la protezione degli anziani, sempre più vulnerabili ai tentativi di truffa.

L’incontro, che ha riscosso grande interesse, si è concentrato sulle modalità con cui i malintenzionati attuano le truffe, spesso mirate proprio agli anziani. Grazie alla chiarezza e all’utilità delle informazioni fornite, i partecipanti hanno avuto la possibilità di apprendere come riconoscere e difendersi da questi rischi. Gli esperti presenti hanno messo in evidenza le caratteristiche dei vari tipi di raggiro, da quelli telefonici a quelli effettuati porta a porta, e hanno fornito consigli pratici per evitare di cadere in trappole ingannevoli.

L’incontro ha rappresentato un’occasione importante per sensibilizzare la comunità su un problema sempre più diffuso e per fornire strumenti concreti di prevenzione. L’iniziativa nasce dalla crescente necessità di tutelare la fascia di popolazione più vulnerabile, quella degli anziani, che spesso è l’obiettivo privilegiato da chi tenta di approfittarsi della loro buona fede.

Tra gli interventi di spicco, sono stati presenti:

• Gianfranco Scarfò, Procuratore della Repubblica ff. di Benevento, che ha parlato delle implicazioni legali delle truffe e dell’importanza della denuncia tempestiva.

• Il Personale della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, che ha illustrato le modalità di intervento e di supporto alle vittime.

• Lgt.te Raffaele Esposito, Vice Segretario UNARMA – Campania, che ha condiviso esperienze pratiche di prevenzione sul territorio.

I saluti istituzionali sono stati portati dalla presidente di Unitre Sannio Teresa Ruggiero, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra associazioni e istituzioni nel contrasto alle truffe, dall’Assessore Morena Cecere, che ha evidenziato il ruolo delle istituzioni locali nell’informare e sensibilizzare i cittadini, e dall’Assessore Antonio De Mizio, che ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione Comunale per garantire il benessere e la sicurezza della popolazione anziana.

Inoltre, Iolanda Oliviero, Presidente del Centro Polivalente per Anziani, ha sottolineato l’importanza del centro come luogo di incontro, supporto e informazione per gli anziani, non solo per il tempo libero, ma anche per la loro sicurezza.

Questa iniziativa ha avuto grande successo, raccogliendo consensi per l’efficacia e la pertinence delle informazioni diffuse. La partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni locali ha dimostrato quanto sia fondamentale lavorare insieme per contrastare le truffe e tutelare i più vulnerabili della nostra società.

L’Amministrazione Comunale di Montesarchio, unitamente a Unitre Sannio e agli altri partner, si impegna a proseguire in questo tipo di sensibilizzazione, con l’auspicio di organizzare altri eventi formativi per rafforzare la protezione e la sicurezza di tutta la comunità.